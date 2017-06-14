За веру, царя и Матильду! Колонка Руслана Мармазова

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В московском офисе ТАСС накануне ругали депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Делали это, надо сказать, изящно, насмешливо и квалифицированно. Потому как этим занимались в ходе соответствующей пресс-конференции участники съемочной группы фильма «Матильда», еще не до конца даже сверстанного, но уже авансом скандально известного.

Скандал делает кассу

Надо сказать, что кинематографисты во главе с режиссером картины Алексеем Учителем не просто так собрались, чтобы пригвоздить к позорному столбу общественного мнения депутата и бывшего прокурора Крыма, а как бы в ответ на серию ее выпадов в адрес кинопроекта. Творческий коллектив взялся снять фильм о неоднозначных отношениях Николая Александровича Романова, в рассматриваемый период еще наследника российского престола, а позже императора и страстотерпца, и балерины Матильды Кшесинской.

Поклонской все это по определению не понравилось, и она стала бороться, писать запросы в различные инстанции, чтобы не дать образ царя-мученика на опошление и поругание.

Понятно, что поднявшаяся шумиха сработала исключительно на PR киноленты. Полагаю, теперь фильм уж точно обречен быть посмотренным большим числом зрителей. В октябре его планируют с ходу запустить в 2,5 тысячах кинотеатрах. А публика уже подготовленная нервной обстановкой вокруг проекта, понятно, валом повалит набираться впечатлений.

Предвижу бодрые сообщения о том, что, например, побит очередной рекорд сборов в отечественном кинематографе. Одновременно с Россией «Матильда» стартует и в Германии. Собственно, и роль русского царя-то в ленте исполняет немецкий актер Ларс Айдингер.

Порно и задорно

Надо заметить, Алексей Учитель явно имел большие возможности, подбирая состав. Участвуют артисты из европейских стран, американский композитор и яркие представители отечественного кино. Так, Данила Козловский (какой же сейчас фильм без него?) исполняет роль некоего вымышленного офицера. Побаиваюсь, как бы он не составил любовный треугольник с царем и балериной. А невероятный Сергей Гармаш в роли Александра III — это, конечно, внезапно и интересно.

Но обо всем этом на пресс-конференции в ТАСС говорилось как бы вскользь, спикеры всячески подчеркивали, что им бы об искусстве потолковать, а не об экспертизах, которые кинокомпания провела, дабы раз и навсегда парировать выпады Натальи Поклонской. Для общения с прессой даже адвоката привели, а в раздаточном материале значительное место заняла пачка бумаг, где эксперты отвергали версии с тем, что фильм оскорбит чувства верующих, да и вообще кроет в себе порнографические материалы.

Ингеборга Дапкунайте, сыгравшая в «Матильде» мать Николая I, и объявившаяся в пресс-центре в режиме телемоста из Сочи, кстати, сказала, что в порно вообще нет ничего из ряда вон выходящего. Мол, если бы не порно, так нас бы всех и не было вовсе. Вот и у царя тоже дети имелись, возникшие никак не путем святого зачатия…

Не вполне согласен с такой трактовкой. То есть с технологией появления людей на белом свете спорить отказываюсь. Но вот с необходимостью демонстрировать процесс на большом экране… Я не ханжа, но вопросы есть. Тем паче, что речь идет об историческом персонаже, причисленном к лику святых.

Удалось ли во время съемки соблюсти необходимую деликатность? Этого я не скажу, пока фильм не увижу (а теперь придется смотреть, никуда не деться). Судя по продемонстрированному трейлеру, есть там элементы плотской страсти.

Понятно, съемочная группа настаивает, что это необходимо, чтобы подчеркнуть человеческую суть царя и тот сложный путь, что он прошел вплоть до трагической гибели и канонизации. Хм… Тогда любой фильм без постельной сцены где-то в чем-то бесчеловечен, так? Но, конечно, профессионалам виднее.

Евгений Миронов, тоже по телемосту из Сочи, довольно жестко высказался в том смысле, что «мы — офицеры комендатуры, нам это, значит, положено…». Пардон! Это из другого кино. Высказался, мол, мы — художники, и нечего нам мешать творить. Прав, конечно. Со своей актерской колокольни абсолютно прав. Но и колокольни, если уж честно, бывают разные.

Балерина на фоне социальной ответственности

Я не знаком с Натальей Поклонской, видел ее только по телевизору, как и многие другие. Но мне кажется, что она искренний человек. Возможно, в чем-то и наивный. К тому же, верующий и свято чтящий память Николая II. И, конечно, всю эту борьбу с «Матильдой» она затеяла не из вредности, не из желания прославиться (больше, чем во время Крымской весны прославиться ей уже сложно) или эпатировать публику.

Зная, что за штучка была Матильда Кшесинская при жизни, что могут в пылу творческого куража, да еще и размышляя не только об отечественном, но и зарубежном прокате, нафантазировать мастера искусств, она забила тревогу. Уж как понимает эту ситуацию, так и поступила.

Создала определенные сложности съемочной группе? Скорее всего, да. Но и явно заставила скрупулезно и взвешенно подойти к избранной теме.

Пока что, как мне кажется, в этой истории правы обе стороны. Одна из них — большой и серьезный творческий коллектив, задумавший захватывающее масштабное действо. И, держа в голове, ничего в этом предосудительного нет, тему коммерческого «выхлопа» от проката. Вторая — верующая женщина с депутатским мандатом, которая имеет возможность заставить слушать себя и слышать. Она защищает дорогой ей образ в рамках, между прочим, закона.

А уж что из всего этого получится, сможем судить только, когда фильм выйдет на экраны. Что выйдет, тут я практически не сомневаюсь.

Если всем удастся пройти по тонкой грани, и в итоге получится событие в культурной жизни общества, лента высокого художественного и идейного уровня, не оскорбительная и не постыдная, — очень хорошо. Надо будет тогда сказать добрые слова и кинематографистам за работу, и Наталье Поклонской за внимание и бдительность. Коли что-то пойдет не так… Вот тогда и будем разбираться. Проблемы надо изучать по мере их поступления. Так еще со времен царя-батюшки повелось. И Матильды Кшесинской…