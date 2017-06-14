Новосибирские кардиохирурги спасли жизнь 39-летнему водителю из Абакана

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Кардиохирурги Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина провели инновационную операцию 39-летнему пациенту из Хакасии с нарушением кровотока в сердце и с огромной аневризмой аорты. При таком диагнозе мужчина мог погибнуть в любой момент. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Олег Владимирович, так зовут пациента, — профессиональный водитель. Живет и работает в Абакане. О том, что у него нарушен кровоток в сердце, да еще и образовалась огромная аневризма аорты, узнал случайно — во время очередного профосмотра.

Порок сердца у Олега был с рождения. Его аортальный клапан имеет всего две створки вместо положенных трех. Но такой порок встречается у 2% людей, и, как утверждают врачи, операционному лечению не подлежит, если со временем не возникает нарушение кровотока.

«Сам по себе двухстворчатый аортальный клапан не является показанием к операции. В ней нуждаются лишь пациенты с нарушением кровотока. Такая патология возникает либо из-за стеноза аортального клапана, то есть из-за сужения устья аорты и просвета аортального клапана, либо вследствие аортальной недостаточности. Последняя развивается из-за неполного смыкания створок аортального клапана, что приводит к обратному току крови из аорты в левый желудочек, в то время как створки здорового клапана обеспечивают одностороннее движение крови из сердца в аорту», — пояснил руководитель центра новых хирургических технологий доктор медицинских наук СФМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.

Ситуацию осложняла имеющаяся у пациента аневризма восходящего отдела аорты. В диаметре сосуд достигал 60 миллиметров вместо 35, как у здоровых людей. По словам Александра Богачева-Прокофьева, риск разрыва или расслоения аорты был слишком велик.

В Абакане таких операций не делают, поэтому Олег получил направление в Новосибирск.

Чтобы спасти жизнь пациенту кардиохирурги Клиники имени Мешалкина выполнили одномоментно две операции. Сначала провели пластику аортального клапана через мини-доступ размером в семь сантиметров, что позволило избежать большой кровопотери, уменьшить риск инфекции и значительно сократить срок реабилитации. Очень важно, что врачам удалось сохранить собственный сердечный клапан мужчины. Если бы пришлось прибегнуть к установке механического протеза, то Олегу Владимировичу до конца жизни потребовалась бы постоянная антикоагулянтная терапия, препятствующая быстрой свертываемости крови и образованию тромбов.

Затем пациенту провели протезирование аорты, выполнили так называемую операцию Дэвида, в ходе которой кардиохирурги заменили сосудистым протезом участок с аневризмой. По словам Богачева-Прокофьева, раньше считалось, что операцию Дэвида можно проводить лишь больным с трехстворчатым аортальным клапаном, но доля таких пациентов занимает не более трети от общего числа молодых людей, нуждающихся в операции. Теперь шанс на хирургическую помощь есть и у пациентов с двухстворчатым клапаном и аортальной недостаточностью, но при условии отсутствия кальциноза, то есть отложения кальция на створках клапана.

Отметим, на сегодняшний день малоинвазивные вмешательства на корне аорты и аортальном клапане проводят всего две российские клиники: Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина и Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского в Москве.