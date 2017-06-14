Песков оценил влияние прямой линии с Путиным на работу региональных властей

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Москва, 14 июня. Региональные власти быстро реагируют на поручения президента России Владимира Путина после проведения прямой линии с жителями страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле обратили внимание, что бывают случаи, когда гражданам страны легче достучаться со своей проблемой до президента, чем до главы региона. В этом Песков обвинил местных чиновников, которые находятся «на переднем крае общения с гражданами». По мнению пресс-секретаря президента РФ, они иногда демонстрируют «не желание помочь, а желание заниматься отписками».

Из-за этого о некоторых проблемах региональные власти узнают на прямой линии с Путиным.

«Все главы регионов смотрят прямые линии и, надо отдать должное, весьма быстро реагируют на обращения граждан», — заметил Песков.

Ранее Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии.