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Новости Сирии
Сирия: правозащитники обвинили США в использовании фосфорных снарядов в Ракке
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Сирия: правозащитники обвинили США в использовании фосфорных снарядов в Ракке

12:55  14 Июня 2017
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Сирия: правозащитники обвинили США в использовании фосфорных снарядов в Ракке

Дамаск, 14 июня. Правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала международную коалицию во главе с США, которая проводит военные действия в Сирии. Об этом сообщает агентство Associated Press. 

По данным агентства, организация обвинили коалицию в использовании фосфорных снарядов, что представляет смертельную опасность для жизни мирных сирийцев.

Участники HRW отметили, что в настоящее время нет доказательств того, что в результате применения фосфорных снарядов есть жертвы среди мирных людей.

В свою очередь, американские военнослужащие открещиваются от применения фосфора.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что коалиция применяет такие снаряды в сирийском городе Ракка. 

 

#сирия #коалиция #ракка #фосфор
Дана Балан
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