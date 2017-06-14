Сирия: правозащитники обвинили США в использовании фосфорных снарядов в Ракке
Дамаск, 14 июня. Правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала международную коалицию во главе с США, которая проводит военные действия в Сирии. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, организация обвинили коалицию в использовании фосфорных снарядов, что представляет смертельную опасность для жизни мирных сирийцев.
Участники HRW отметили, что в настоящее время нет доказательств того, что в результате применения фосфорных снарядов есть жертвы среди мирных людей.
В свою очередь, американские военнослужащие открещиваются от применения фосфора.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что коалиция применяет такие снаряды в сирийском городе Ракка.