Сирия: правозащитники обвинили США в использовании фосфорных снарядов в Ракке

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 14 июня. Правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала международную коалицию во главе с США, которая проводит военные действия в Сирии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, организация обвинили коалицию в использовании фосфорных снарядов, что представляет смертельную опасность для жизни мирных сирийцев.

Участники HRW отметили, что в настоящее время нет доказательств того, что в результате применения фосфорных снарядов есть жертвы среди мирных людей.

В свою очередь, американские военнослужащие открещиваются от применения фосфора.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что коалиция применяет такие снаряды в сирийском городе Ракка.