СК РФ ищет автохама на иномарке, не пропустившего скорую в Подмосковье

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Москва, 14 июня. ГСУ СК РФ по Московской области проводит проверку данных СМИ о том, что водитель легковушки в Ногинском районе не пропустил машину скорой помощи, сообщается в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.

Накануне в эфир одного из телеканалов попал сюжет о том, что водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Горьковскому шоссе в районе поселка Радиоцентр, не пропустил машину скорой помощи, которая везла в больницу «тяжелую» пациентку.

Согласно данным пресс-службы, следствие проводит все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как отмечает РИАМО, сотрудники СК РФ принципиально и незамедлительно реагируют на факты противоправных действий в отношении медицинских работников.