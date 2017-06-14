Жириновский пожаловался на ломающиеся под депутатами кресла в Госдуме

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Москва, 14 июня. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что под одним из депутатов его партии провалилось кресло в зале заседаний Государственной думы.

В зале пленарных заседаний Госдумы провалилось кресло, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, это уже второй случай. В связи с инцидентом Жириновский призвал спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина «укрепить все кресла», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава ЛДПР подчеркнул, что представители его партии мощные, сильные и здоровые, и депутатам приходиться сидеть пол суток в зале пленарных заседаний. Жириновский добавил, что подобные происшествия депутатов «немного в стресс вводят».