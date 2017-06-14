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Москва, 14 июня. Министерство иностранных дел России выразило серьезное беспокойство из-за увеличения числа жертв среди мирных граждан и резкого обострения ситуации в Донбассе.

МИД РФ поддержал призыв наблюдателей миссии ООН к четкому соблюдению минских соглашений. Такое заявление сделали в российском ведомстве, комментируя доклад, который подготовили представители наблюдательной миссии.

При этом, подчеркнули дипломаты, в документе прослеживаются явные попытки «выгородить» Киев.

«Ряд разделов документа представляют собой попытку выгородить власти в Киеве, затушевать совершаемые ими преступления против собственного народа», — подчеркнули в ведомстве.

МИД РФ особо отметил увеличившееся число жертв среди мирного населения Донбасса. За отчетный период в результате боевых действий погибли 38 человек, 157 граждан получили ранения различной степени тяжести, сообщает ТАСС.