Сирия: ООН обвинила коалицию США в гибели мирных жителей Ракки

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Ракка, 14 июня. Наращивание авиационных ударов коалиции во главе с Вашингтоном в районе сирийской Ракки привело к гибели мирных людей и принудительному переселению 160 тысяч человек. Об этом в среду сообщил глава Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирийской Арабской Республике Пауло Пинейро.

По его словам, ООН зафиксировала, что усиленные удары коалиции в Ракке стали причиной гибели мирного населения, а также из-за ударов 160 тысяч человек бросили свои дома, чтобы спастись.