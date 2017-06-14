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Новости Сирии
Сирия: ООН обвинила коалицию США в гибели мирных жителей Ракки
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Сирия: ООН обвинила коалицию США в гибели мирных жителей Ракки

12:47  14 Июня 2017
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Сирия: усиление ударов коалиции США возле Ракки привело к гибели мирных граждан

Ракка, 14 июня. Наращивание авиационных ударов коалиции во главе с Вашингтоном в районе сирийской Ракки привело к гибели мирных людей и принудительному переселению 160 тысяч человек. Об этом в среду сообщил глава Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирийской Арабской Республике Пауло Пинейро. 

По его словам, ООН зафиксировала, что усиленные удары коалиции в Ракке стали причиной гибели мирного населения, а также из-за ударов 160 тысяч человек бросили свои дома, чтобы спастись. 

#сша #сирия #оон #ракка #удары
Дана Балан
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