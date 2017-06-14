Путин одобрил Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

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Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин одобрил подписание Конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Считать целесообразным подписать Конвенцию, предусмотренную настоящим распоряжением, на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества», — сообщается в документе.

По данному распоряжению, МВД РФ во время переговоров о подписании Конвенции ШОС может внести в проект документа изменения, не носящие принципиальный характер.

Ранее сообщалось, что лидеры ШОС также подписали заявление о борьбе с террором и Астанинскую декларацию. Кроме того, на саммите стран ШОС было утверждено членство Индии и Пакистана в организации.