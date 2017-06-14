Путин подписал указ о награждении 170 граждан РФ

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Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград более 150 россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.

В числе награжденных оказалась артистка Наталья Варлей, которая получила орден Почета. За большой вклад в развитие российской культуры и искусство орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени был награжден худрук и главный дирижер Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии Юрий Симонов.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев получил орден Александра Невского. Начальник главного СУ СК РФ Эдуард Кабурнеев награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.

Награды получили также работники сельского хозяйства, социальной сферы, здравоохранения, сотрудники «АвтоВАЗа», работники органов прокуратуры.