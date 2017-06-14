Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин подписал указ о награждении 170 граждан РФ
Triangle Created with Sketch.

Путин подписал указ о награждении 170 граждан РФ

12:39  14 Июня 2017  /обновлено: 12:58  14 Июня 2017
255

Путин подписал указ о награждении 170 россиян

Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград более 150 россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.

В числе награжденных оказалась артистка Наталья Варлей, которая получила орден Почета. За большой вклад в развитие российской культуры и искусство орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени был награжден худрук и главный дирижер Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии Юрий Симонов.

Путин подписал указ о награждении 170 граждан РФ

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев получил орден Александра Невского. Начальник главного СУ СК РФ Эдуард Кабурнеев награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.

Награды получили также работники сельского хозяйства, социальной сферы, здравоохранения, сотрудники «АвтоВАЗа», работники органов прокуратуры.

#путин #госнаграды
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть