Стая бездомных собак загрызла жителя Югры

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Советский, 14 июня. Следователи города Советский проводят проверку по факту нападения бездомных собак на жителя города. ЧП произошло сегодня ночью в районе Промбазы.

Установлено, что когда мужчина шел по открытой местности, не менее 12 бездомных собак напали на него и покусали. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас выясняются все обстоятельства нападения животных. По результатам доследственной проверки, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело.