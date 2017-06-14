Песков рассказал, о чем россияне хотят спросить Путина

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Москва, 14 июня. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что около 1,6 миллионов вопросов поступило за день до прямой линии с главой государства Владимиром Путиным, большинство из них — вопросы социальной тематики.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что за день до прямой линии поступило примерно 1,6 млн вопросов, большая часть из которых касалась социальных тем, ЖКХ, отечественного здравоохранения. «Вопросы мы перебрали руками, все посмотрели. Меньше физически, но достаточно много смотрел и смотрит сам президент. Социальные вопросы по-прежнему остаются на ведущих позициях повестки дня», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, в адрес президента поступает много житейских историй с просьбами о помощи, большинство из них должны решаться на региональном уровне. Россияне говорят, что достучаться до президента легче, чем до глав собственных регионов. «Такие обращения смотреть и читать весьма больно», — добавил он. В меньшей степени соотечественников волнуют вопросы внешней политики.