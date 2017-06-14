Частично обрушившийся в Волгограде дом был признан аварийным год назад

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Волгоград, 14 июня. Двухэтажный жилой дом на юге Волгограда, где произошло частичное обрушение конструкций, был признан аварийным и не пригодным для жилья в 2016 году. Как стало известно Федеральному агентству новостей, еще тогда дом должны были срочно расселить, так как здание разрушалось.

Напомним, накануне вечером в здании по улице Панферова в Красноармейском районе Волгограда обрушились лестничный пролет и кровля. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Из дома эвакуировали несколько десятков человек.