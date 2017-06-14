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Политика
Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии
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Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

12:34  14 Июня 2017  /обновлено: 12:39  14 Июня 2017
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Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин перед прямой линией, которая состоится 15 июня, встречается с администрацией и экспертами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля констатировал, что в адрес президента России уже поступило около 1,6 миллиона вопросов. Путин ведет активную подготовку к прямой линии с жителями страны.

«Сегодня он продолжает (подготовку. — Прим. ФАН), проводит совещание с руководством администрации, экспертами, общается в плане проработки тем, которые поднимаются гражданами», — рассказал представитель Кремля.

Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Ранее Песков обратил внимание, что с участниками «Прямой линии с Владимиром Путиным» проводят организационные встречи. Он подчеркнул, что это ни в коем случае не репетиции. 

#путин #песков
Катерина Тимошенская
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