Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

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Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин перед прямой линией, которая состоится 15 июня, встречается с администрацией и экспертами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля констатировал, что в адрес президента России уже поступило около 1,6 миллиона вопросов. Путин ведет активную подготовку к прямой линии с жителями страны.

«Сегодня он продолжает (подготовку. — Прим. ФАН), проводит совещание с руководством администрации, экспертами, общается в плане проработки тем, которые поднимаются гражданами», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Песков обратил внимание, что с участниками «Прямой линии с Владимиром Путиным» проводят организационные встречи. Он подчеркнул, что это ни в коем случае не репетиции.