Сирия: ООН отмечает снижение уровня насилия вокруг Идлиба и Алеппо
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Женева, 14 июня. Глава Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро заявил, что согласованные в Астане зоны деэскалации в Сирийской республике привели к заметному снижению уровня насилия вокруг восточного Алеппо и Идлиба.
Выступая с обновлением доклада своей комиссии перед советом ООН по правам человека в среду в Женеве, Пинейро также отметил, что в зонах вокруг Хомса, Дамаска и северной Дераа продолжаются боевые действия.
Напомним, ранее сообщалось, что к режиму перемирия за сутки присоединились почти 50 населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб.
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