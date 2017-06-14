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Весь мир
Сирия: ООН отмечает снижение уровня насилия вокруг Идлиба и Алеппо
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Сирия: ООН отмечает снижение уровня насилия вокруг Идлиба и Алеппо

12:49  14 Июня 2017
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Сирия: ООН отмечает снижение уровня насилия вокруг Идлиба и Алеппо

Женева, 14 июня. Глава Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро заявил, что согласованные в Астане зоны деэскалации в Сирийской республике привели к заметному снижению уровня насилия вокруг восточного Алеппо и Идлиба.

Выступая с обновлением доклада своей комиссии перед советом ООН по правам человека в среду в Женеве, Пинейро также отметил, что в зонах вокруг Хомса, Дамаска и северной Дераа продолжаются боевые действия.

Напомним, ранее сообщалось, что к режиму перемирия за сутки присоединились почти 50 населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб.

 

 

#сирия #оон
Тимур Румянцев
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