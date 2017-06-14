Мирзаев проведет в августе матч-реванш с Макашвили

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Москва, 14 июня. В августе текущего года российский боец Расул Мирзаев выйдет на ринг, чтобы сразиться с грузинским спортсменом Леваном Макашвили. Матч будет носить принципиальный характер, ведь предыдущая встреча закончилась не в пользу россиянина.

Это поражение стало первым в его профессиональной карьере, сразу по окончании боя он попросил Макашвиши о реванше, на что тот согласился, не раздумывая.

О том, что звезда российского ММА готовится вернуться на ринг, пишет сегодня газета «Известия».

«Вопрос об организации реванша Миразева и Макашвили практически закрыт. Бой-реванш мы проведем в августе», — цитирует издание генерального директора компании Fight Nights Камила Гаджиева.

Сам 30-летний боец заявил, что находится в прекрасной спортивной форме и чувствует уверенность в своем превосходстве над соперником.