Конфликт с французским прононсом: Симоньян ответила Макрону на травлю российских СМИ

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала отказ пресс-службы президента Франции Эммануэля Макрона пустить продюсера Ruptly в Елисейский дворец на встречу французского президента с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По мнению политолога Сергея Федорова, несмотря на то, что у возглавляемого Маргаритой Симоньян агентства явные «нелады» с Макроном и его окружением, этот локальный конфликт не окажет серьезного влияния на российско-французские отношения.

Комментируя отказ в допуске продюсера Ruptly («дочки» RT) на встречу Макрона и Мэй, в эфире возглавляемого ею агентства, Симоньян сказала: «В прошлый раз мы спросили у Макрона, как он будет выстраивать отношения с иностранными журналистами. Вуаля!»

Дословно словечко Voi la можно перевести с французского как: «Вот», «Посмотрите-ка», или более просторечно — «Опаньки!»

Первоначально пресс-служба Макрона сообщила, что для присутствия на встрече президентов Франции и Великобритании достаточно действующей французской пресс-карты. Однако на входе, увидев название видеоагентства Ruptly на пресс-карте российского продюсера, ему сообщили, что он не аккредитован на мероприятие. После этого продюсера попросили удалиться.

Отметим, ранее в ходе пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон заявил, что RT и Sputnik не были допущены в его избирательной штаб, поскольку якобы «распространяли ложную информацию». Позже Кремль заявил, что не согласен с этим утверждением.

Маргарита Симоньян в свою очередь отметила, что пресс-служба Макрона не смогла представить никаких доказательств якобы распространения российскими СМИ «фейковых новостей». Симоньян пообещала подать в суд на окружение Макрона за ложные утверждения и заявила, что такого рода бездоказательные обвинения создают опасный прецедент, который угрожает свободе слова и журналистике в целом.

Несколько дней назад пользователи соцсетей достаточно резко отреагировали на сюжет в юмористической программе «Международная пилорама» на телеканале НТВ, ведущий которой Тигран Кеосаян, по мнению блогеров, чересчур грубо шутил насчет Макрона, делая скабрезные намеки на якобы нетрадиционную сексуальную ориентацию французского президента и обсуждая возраст его жены. Пользователи Интернета предположили, что все эти события как-то между собой связаны.

Конфликт между Макроном и одним из самых крупных и уважаемых международных российских новостных ресурсов Федеральному агентству новостей прокомментировал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

«Этот конфликт начался еще со времени президентской кампании во Франции, когда, по мнению Макрона, российские СМИ якобы предоставляли о нем ложную информацию, пытаясь его дискредитировать и тем самым ослабить шансы в борьбе за президентское кресло, — напомнил эксперт. — И тогда «в отместку» штаб Макрона лишил аккредитации журналистов российских изданий. Это было, когда президентская кампания во Франции была в разгаре. После этого последовали те обвинения и жесткие заявления, которые Макрон сделал во время пресс-конференции с Путиным. Думаю, делая эти заявления, Макрон просто хотел таким образом подчеркнуть свою жесткую и принципиальную позицию. Он хотел дать всем понять, что не будет говорить обиняками, а будет сразу рубить правду-матку в ситуациях, которые, по его мнению, его задевают, в том числе касающихся якобы «неправильной» позиции российских телеканалов. Похоже, теперь, когда Макрон стал президентом, эта жесткая линия продолжает выдерживаться его пресс-службой».

Констатировав наличие конфликта между руководством RT и представителями Макрона, Сергей Федоров высказался и по поводу того, что некоторые российские СМИ позволяют себе сомнительные высказывания в адрес главы Французской республики.

«Если сравнить, что пишут французские СМИ о России и Путине, то тоже, как говорится, мало не покажется, — отметил эксперт. — То, что некоторые наши СМИ позволили себе некорректные высказывания в адрес Макрона, это факт. Но думаю, никто не может запретить нашим СМИ говорить и писать, что они хотят, в рамках закона, разумеется».

По мнению политолога, хотя этот конфликт и создает слегка скандальный фон, но серьезного влияния на российско-французские отношения он не окажет.