Мужчину с пистолетом задержали на станции метро «Выхино» в Москве

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Москва, 14 июня. На станции метро «Выхино» в Москве сегодня утром задержали мужчину, который имел при себе травматический пистолет с патронами. Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, человек пытался проехать в поезде, уходящем в депо.

Инцидент произошел около девяти часов утра. При досмотре у подозрительного пассажира обнаружили травматический пистолет «Гроза» и патроны. После этого его перенаправили в отдел полиции на метрополитене.

Напомним, что в Москве в связи с проведением Кубка конфедераций введен запрет на оборот и ношение любого оружия. Запрет также действует в Петербурге, Казани и Сочи.