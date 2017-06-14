Песков: Россия не хочет, чтобы отношения с США уходили в санкционное пике

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Москва, 14 июня. Регулярные намерения Вашингтона по введению ограничений в отношении Москвы могут обернуться новым санкционным пике, однако это не выбор российской стороны. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков предложил давать оценку тому, что уже воплотилось в жизнь, поскольку за всеми намерениями американских коллег невозможно уследить.