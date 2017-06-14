KFC запустит в космос фирменный гамбургер

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Москва, 14 июня. Ресторан быстрого питания KFC и космический стартап World View запустят 21 июня бургер в космос на несколько дней, пишет Mashable.

Первый острый бургер с Земли появится между космосом и стратосферой на борту «стратоспутника». По словам главы сети быстрого питания KFC Кевина Хохмана, необходимо поддерживать космический стартап World View и его инициативы. Известный бургер KFC будет помещен в специальную капсулу, которая будет доставлена на воздушном шаре в приграничную зону стратосферы и космоса. «Стратоспутник» оснастили навигацией, поэтому инженеры смогут изменить курс полета бургера и полностью управлять его перемещениями с Земли.