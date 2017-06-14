Названа официальная причина смерти участницы «Битвы экстрасенсов» в Москве

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Москва, 14 июня. Участница телепроекта «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова погибла от травм, охватывающих несколько областей тела, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Названа официальная причина смерти участницы телепроекта «Битва экстрасенсов», которая упала с балкона шестого этажа в Москве, пытаясь подшутить над партнером. Как уточнили источники, Новоселова скончалась от травм, охватывающих несколько областей тела.

Ранее столичное управление МВД России подтвердило факт обнаружения трупа участницы «Битвы экстрасенсов» под окнами жилого дома на шоссе Энтузиастов в Москве.