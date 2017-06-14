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Общество
Верховный суд РФ вернул изъятую картину Брюллова немецкому коллекционеру
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Верховный суд РФ вернул изъятую картину Брюллова немецкому коллекционеру

12:59  14 Июня 2017
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Верховный суд РФ вернул изъятую картину Брюллова немецкому коллекционеру

Москва, 14 июня. Верховный суд РФ признал незаконным конфискацию картины Карла Брюллова «Христос во гробе» у немецкого коллекционера Александра Певзнера, сообщили представители пресс-службы суда.

«На основании решения Конституционного суда приговор и все остальные решения по делу отменены, а материалы дела возвращены в суд первой инстанции для нового рассмотрения», — отметили источники в ВС РФ.

Дело передано в Выборгский городской суд Ленинградской области для пересмотра.

Верховный суд РФ вернул изъятую картину Брюллова немецкому коллекционеру

Певзнер проходил по делу о контрабанде культурных ценностей. В 2013 году Выборгский городской суд Ленинградской области прекратил его из-за истечения срока давности, однако картина «Христос во гробе» была конфискована и передана на хранение в Русский музей.

#брюллов
Катерина Тимошенская
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