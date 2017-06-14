Более 1000 видов опасных китайских товаров изъяты из продажи в России

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Москва, 14 июня. С 2016 года Роспотребнадзор выявил более 1000 несоответствующих требованиям технических регламентов товаров из КНР, половина из которых оказалась детскими игрушками, сообщается на официальном сайте ведомства.

Еще 27% выявленной продукции приходится на товары легкой промышленности, 16% приходится на продукцию, предназначенную для детей школьного и старшего школьного возраста, и еще около 5% пищевой продукции.

Отсутствие маркировки — одно из самых частых нарушений среди китайских игрушек. Однако были и более грубые нарушения. Так, в составе некоторых игрушек было повышенное содержание фенола.

Среди самых распространенных нарушений продукции легкой промышленности — отсутствие маркировки, нарушение воздухопроницаемости или гигроскопичности.

В некоторых пищевых продуктах из КНР были найдены запрещенные биологически активные добавки к пище, нитраты и прочие химические элементы. В рыбе было зафиксировано повышенное содержание глазури.

Все товары были изъяты из обороты, подчеркнули в ведомстве.