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Происшествия
Мощное землетрясение произошло на границе с Мексикой
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Мощное землетрясение произошло на границе с Мексикой

12:29  14 Июня 2017
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Мощное землетрясение произошло на границе с Мексикой

Гватемала, 14 июня. Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Гватемале на мексиканской границе. Об этом в среду передает геологическая служба Соединенных Штатов.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился примерно в трех километрах от города Сан-Пабло, а очаг залегал на глубине почти 100 километров.

Напомним, ранее стало известно, что магнитуда составила 7,0. В настоящее время никакой информации о жертвах и пострадавших нет. 

 

#землетрясение #гватемала #мексика
Дана Балан
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