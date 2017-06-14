Мощное землетрясение произошло на границе с Мексикой

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Гватемала, 14 июня. Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Гватемале на мексиканской границе. Об этом в среду передает геологическая служба Соединенных Штатов.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился примерно в трех километрах от города Сан-Пабло, а очаг залегал на глубине почти 100 километров.

Напомним, ранее стало известно, что магнитуда составила 7,0. В настоящее время никакой информации о жертвах и пострадавших нет.