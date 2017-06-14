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Россия
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о реновации
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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о реновации

12:24  14 Июня 2017
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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о реновации

Москва, 14 июня. Госдума в среду приняла в окончательном чтении законопроект о реновации пятиэтажных домов в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

За принятие законопроекта о сносе столичных хрущевок проголосовали 399 депутатов. Против законопроекта выступили два депутата, еще один воздержался.

Добавим, ранее эксперты ВЦИОМ сообщили, что программу реновации поддерживают около 67% москвичей. Между тем мэр столицы Сергей Собянин указывал на то, что данная программа является самоокупаемым проектом.

Герман Парло
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