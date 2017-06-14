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Новости Сирии
Сирия новости 14 июня 12.30: потери армии САР севернее Арака; ССА уничтожила конвой САА на пути в Даръа
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Сирия новости 14 июня 12.30: потери армии САР севернее Арака; ССА уничтожила конвой САА на пути в Даръа

12:30  14 Июня 2017
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ССА уничтожила конвой САА на пути в Даръа

Сирия, 14 июня. ИГ* атаковало ряд КПП САА к востоку от Саламии в восточной части Хамы. Курды отразили нападение террориста-смертника в Ракке. Боевики ССА** уничтожили конвой сирийской армии на шоссе Дамаск — Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли конвой подкреплений на шоссе Дамаск — Даръа; установили несколько укреплений вдоль сирийско-иракской границы в юго-восточной части Хомса; нанесли авиаудар по позициям террористов ИГИЛ*  в районе Аль-Хамидия в Дейр эз-Зоре; несут потери в боях с ИГ на востоке Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): полностью потеряло поле Арак к востоку от Пальмиры; атаковало ряд контрольно-пропускных пунктов САА к востоку от Саламии в восточной части Хомса.

Сирийская свободная армия (ССА): вынудила езидов в районе Африна покинуть свои дома и конфисковала их домашний скот и мебель на севере Алеппо; ведет бои с САА к северо-западу от Алеппо.

Курды: остановили автомобиль террориста-смертника в Ракке; заняли деревни Абу-Кубиа-эль-Шаркия и Джиср-Хаджиджат в Ракке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

К северо-западу от Алеппо произошли интенсивные бои между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно местным источникам информационного агентства Al Masdar News, большинство столкновений произошло вблизи мечети Великого Пророка, которая расположена в западной части квартала Аль-Захра. В настоящий момент перестрелки продолжаются, исламисты по-прежнему наступают. О потерях сторон ничего не сообщалось.

Сотни гражданских лиц езидов были выдворены из своих домов в северной части провинции поддерживаемыми Турцией радикалами, передает информагентство AMN. Курский национальный совет Сирии обвинил протурецких боевиков в том, что они вынудили езидов из села Эль-Цино в районе Африна оставить свое жилье и конфисковали их домашний скот и мебель. В других районах на севере Алеппо исламисты также были обвинены в похищении около 55 курдов из их деревень. Радикалы вооруженной оппозиции, сражающиеся в регионе вместе с турецкими войсками, пытаются помешать курдам сформировать свою независимую автономию у границы с Турцией.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Проасадовские отряды Национальных сил обороны (NDF)****** и «Хезболлы»  полностью освободили стратегический район нефтяного месторождения Арак к востоку от Пальмиры, сообщает информационный портал Al Masdar News. Сегодня утром саперы шиитских ополчений вошли в город, чтобы разминировать оставшиеся после террористов ИГ мины и СВУ.

При помощи 5-го штурмового корпуса и 11-й танковой дивизии САА проправительственные подразделения продолжили полевые операции к северу от района Арака, атакуя позиции «Исламского государства»* в горах Мустадира. Однако радикалы ИГ сконцентрировали значительные запасы военных ресурсов и резервов в районе газовых полей, вследствие чего сирийские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.

С освобождением Аракского треугольника союзные силы теперь переключат внимание на ключевой город Ас-Сухну, который является последним крупным оплотом «Исламского государства» в регионе.

Тем временем в юго-восточной части провинции войска «Хезболлы» установили несколько оборонительных укреплений вдоль сирийско-иракской границы вблизи деревни Аль-Буда. Населенный пункт находится всего в нескольких километрах от пограничного перехода «Ат-Танф», где дислоцируются силы Сирийской свободной армии (ССА) и западной коалиции.

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Даръа

Оппозиционный портал (Syrian0Republic) сообщает о том, что ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям террористов ИГИЛ вблизи мечети Аль-Шухада в районе Аль-Хамидия. Перестрелки между боевиками «Исламского государства» и правительственными войсками тем временем не прекращаются. Террористы интенсифицировали удары по военной базе 137-й дивизии САА после прибытия их подкреплений из Ракки и Мосула. Данные о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Боевики уничтожили конвой сирийской армии на шоссе Дамаск — Даръа, который был направлен в административный центр региона, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (misr25portal).

Между тем проасадовские отряды «Хезболлы» при поддержке 4-й и 5-й дивизий САА продолжают атаковать опорные пункты исламистов вооруженной оппозиции в окрестностях столицы провинции. Согласно данным Twitter-канала (mhmdalywns56), союзным силам удалось уничтожить танк, ракетную установку и три артиллерийских орудия боевиков в районе лагеря для палестинских беженцев к востоку от Даръа.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Накануне курдские бойцы Сирийской демократической армии**** (SDF) остановили очередного террориста-смертника, направлявшегося на заминированном автомобиле к опорным пунктам курдов. Террорист «Исламского государства» не смог активировать взрывное устройство из-за технического сбоя, в результате чего он был взят живым бойцами SDF возле недавно захваченного населенного пункта Сухейл.

Между тем появились сообщения о том, что курдские подразделения  захватили деревни Абу-Кубиа-эль-Шаркия и Джиср-Хаджиджат к юго-западу от столицы провинции, тем самым приблизившись к тому, чтобы отрезать все оставшиеся пути поставок «Исламского государства» в Ракке.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Проасадовские отряды ополченцев-шиитов отбили атаку террористов «Исламского государства» вблизи нескольких контрольно-пропускных пунктов к востоку от Саламии, передает военный источник в сети Twitter (mhmdalywns56). Сообщается, что в результате столкновений обе стороны понесли потери в живой силе.

Как сообщает новостной Twitter-канал (Haq_News_Agency), сирийские войска провели артиллерийский обстрел укрепленных пунктов боевиков вооруженной оппозиции  вблизи населенного пункта Аль-Бувайда к северу от Хамы. Сведения о потерях сторон в данный момент формируются.

Ирак

Сирия новости 14 июня 12.30: потери армии САР севернее Арака; ССА уничтожила конвой САА на пути в Даръа

Иракская федеральная полиция продолжает помогать жителям Мосула выбираться из районов, оккупированных террористами «Исламского государства». Жители покидают кварталы через безопасные коридоры, созданные вооруженными силами Ирака. Об этом сообщает военный источник в Twitter (DaeshCrimes). Напомним, под контролем боевиков ИГИЛ все еще остаются часть района Аль-Шафаа и Старый город, где в  данный момент ведутся ожесточенные бои.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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