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Сирия, 14 июня. ИГ* атаковало ряд КПП САА к востоку от Саламии в восточной части Хамы. Курды отразили нападение террориста-смертника в Ракке. Боевики ССА** уничтожили конвой сирийской армии на шоссе Дамаск — Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли конвой подкреплений на шоссе Дамаск — Даръа; установили несколько укреплений вдоль сирийско-иракской границы в юго-восточной части Хомса; нанесли авиаудар по позициям террористов ИГИЛ* в районе Аль-Хамидия в Дейр эз-Зоре; несут потери в боях с ИГ на востоке Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): полностью потеряло поле Арак к востоку от Пальмиры; атаковало ряд контрольно-пропускных пунктов САА к востоку от Саламии в восточной части Хомса.

Сирийская свободная армия (ССА): вынудила езидов в районе Африна покинуть свои дома и конфисковала их домашний скот и мебель на севере Алеппо; ведет бои с САА к северо-западу от Алеппо.

Курды: остановили автомобиль террориста-смертника в Ракке; заняли деревни Абу-Кубиа-эль-Шаркия и Джиср-Хаджиджат в Ракке.

Провинция Алеппо

К северо-западу от Алеппо произошли интенсивные бои между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно местным источникам информационного агентства Al Masdar News, большинство столкновений произошло вблизи мечети Великого Пророка, которая расположена в западной части квартала Аль-Захра. В настоящий момент перестрелки продолжаются, исламисты по-прежнему наступают. О потерях сторон ничего не сообщалось.

Сотни гражданских лиц езидов были выдворены из своих домов в северной части провинции поддерживаемыми Турцией радикалами, передает информагентство AMN. Курский национальный совет Сирии обвинил протурецких боевиков в том, что они вынудили езидов из села Эль-Цино в районе Африна оставить свое жилье и конфисковали их домашний скот и мебель. В других районах на севере Алеппо исламисты также были обвинены в похищении около 55 курдов из их деревень. Радикалы вооруженной оппозиции, сражающиеся в регионе вместе с турецкими войсками, пытаются помешать курдам сформировать свою независимую автономию у границы с Турцией.

Провинция Хомс

Проасадовские отряды Национальных сил обороны (NDF)****** и «Хезболлы» полностью освободили стратегический район нефтяного месторождения Арак к востоку от Пальмиры, сообщает информационный портал Al Masdar News. Сегодня утром саперы шиитских ополчений вошли в город, чтобы разминировать оставшиеся после террористов ИГ мины и СВУ.

При помощи 5-го штурмового корпуса и 11-й танковой дивизии САА проправительственные подразделения продолжили полевые операции к северу от района Арака, атакуя позиции «Исламского государства»* в горах Мустадира. Однако радикалы ИГ сконцентрировали значительные запасы военных ресурсов и резервов в районе газовых полей, вследствие чего сирийские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.

С освобождением Аракского треугольника союзные силы теперь переключат внимание на ключевой город Ас-Сухну, который является последним крупным оплотом «Исламского государства» в регионе.

Тем временем в юго-восточной части провинции войска «Хезболлы» установили несколько оборонительных укреплений вдоль сирийско-иракской границы вблизи деревни Аль-Буда. Населенный пункт находится всего в нескольких километрах от пограничного перехода «Ат-Танф», где дислоцируются силы Сирийской свободной армии (ССА) и западной коалиции.

Провинция Дейр эз-Зор

Оппозиционный портал (Syrian0Republic) сообщает о том, что ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям террористов ИГИЛ вблизи мечети Аль-Шухада в районе Аль-Хамидия. Перестрелки между боевиками «Исламского государства» и правительственными войсками тем временем не прекращаются. Террористы интенсифицировали удары по военной базе 137-й дивизии САА после прибытия их подкреплений из Ракки и Мосула. Данные о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Даръа

Боевики уничтожили конвой сирийской армии на шоссе Дамаск — Даръа, который был направлен в административный центр региона, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (misr25portal).

Между тем проасадовские отряды «Хезболлы» при поддержке 4-й и 5-й дивизий САА продолжают атаковать опорные пункты исламистов вооруженной оппозиции в окрестностях столицы провинции. Согласно данным Twitter-канала (mhmdalywns56), союзным силам удалось уничтожить танк, ракетную установку и три артиллерийских орудия боевиков в районе лагеря для палестинских беженцев к востоку от Даръа.

Провинция Ракка

Накануне курдские бойцы Сирийской демократической армии**** (SDF) остановили очередного террориста-смертника, направлявшегося на заминированном автомобиле к опорным пунктам курдов. Террорист «Исламского государства» не смог активировать взрывное устройство из-за технического сбоя, в результате чего он был взят живым бойцами SDF возле недавно захваченного населенного пункта Сухейл.

Между тем появились сообщения о том, что курдские подразделения захватили деревни Абу-Кубиа-эль-Шаркия и Джиср-Хаджиджат к юго-западу от столицы провинции, тем самым приблизившись к тому, чтобы отрезать все оставшиеся пути поставок «Исламского государства» в Ракке.

Провинция Хама

Проасадовские отряды ополченцев-шиитов отбили атаку террористов «Исламского государства» вблизи нескольких контрольно-пропускных пунктов к востоку от Саламии, передает военный источник в сети Twitter (mhmdalywns56). Сообщается, что в результате столкновений обе стороны понесли потери в живой силе.

Как сообщает новостной Twitter-канал (Haq_News_Agency), сирийские войска провели артиллерийский обстрел укрепленных пунктов боевиков вооруженной оппозиции вблизи населенного пункта Аль-Бувайда к северу от Хамы. Сведения о потерях сторон в данный момент формируются.

Ирак

Иракская федеральная полиция продолжает помогать жителям Мосула выбираться из районов, оккупированных террористами «Исламского государства». Жители покидают кварталы через безопасные коридоры, созданные вооруженными силами Ирака. Об этом сообщает военный источник в Twitter (DaeshCrimes). Напомним, под контролем боевиков ИГИЛ все еще остаются часть района Аль-Шафаа и Старый город, где в данный момент ведутся ожесточенные бои.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)