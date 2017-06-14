ВКС РФ обеспечили прорыв обороны ИГ около Саламии

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Акербат, 14 июня. Вертолеты ВКС РФ обеспечили прорыв линии обороны «Исламского государства»* на востоке провинции Хама.

Правительственные войска Сирии атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около города Акербат в районе населенного пункта Саламия. Состав ударной группировки САА насчитывал порядка 700 бойцов.

Изначально сирийским военным удалось уничтожить 25 террористов и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами, но развить наступление ВС САР не удалось. Картина боя изменилась после появления российских вертолетов Ми-28Н и Ми-35. Огневые точки игиловцев были подавлены, затем сирийские войска пошли в атаку.

* Организация запрещена на территории РФ.