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Новости Сирии
ВКС РФ обеспечили прорыв обороны ИГ около Саламии
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ВКС РФ обеспечили прорыв обороны ИГ около Саламии

12:51  14 Июня 2017
1996

ВКС РФ обеспечили прорыв обороны ИГ около Саламии

Акербат, 14 июня. Вертолеты ВКС РФ обеспечили прорыв линии обороны «Исламского государства»* на востоке провинции Хама.

Правительственные войска Сирии атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около города Акербат в районе населенного пункта Саламия. Состав ударной группировки САА насчитывал порядка 700 бойцов.

ВКС РФ обеспечили прорыв обороны ИГ около Саламии

Изначально сирийским военным удалось уничтожить 25 террористов и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами, но развить наступление ВС САР не удалось. Картина боя изменилась после появления российских вертолетов Ми-28Н и Ми-35. Огневые точки игиловцев были подавлены, затем сирийские войска пошли в атаку.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #хама #вкс рф
Алексей Громов
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