Поймали блогера с поличным: зачем Навальный пытался оболгать «Яндекс.Новости»

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Алексей Навальный оболгал «Яндекс», обвинив компанию в замалчивании новостей о нем и антикоррупционных митингах 12 июня в разных городах России. Пресс-служба «Яндекса» довольно быстро поймала блогера с поличным и поставила на место. Зачем Навальный пытался распространить заведомо ложную информацию? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Московское время — полдень. Навальный вешает пост в своем блоге, где порицает новостной агрегатор «Яндекса» и называет его «инструментом создания и распространения лжи». А все потому, что на главной странице он не видит новостей о себе любимом и о «многотысячных антикоррупционных акциях» в десятках городов. Навальный обижается, что новости о какой-то Украине, каком-то сенате США и каком-то Дональде Трампе могут читаться лучше и могут быть популярнее, чем он, «самый лучший кандидат в президенты страны». Не иначе как «Яндекс» создал специальный алгоритм замалчивания, прогнувшись под государственную машину!

В пресс-службе «Яндекса» покрутили у виска, но ответили — четко и аргументированно. Заголовки о митингах есть в топе — их можно увидеть, вот, пожалуйста, скриншоты региональных и московских выпусков новостей, сделанные в разное время. В компании напомнили, что механизм появления новостных сюжетов не зависит от человеческого фактора и повлиять на него напрямую нельзя. Когда о сюжете пишет большое количество источников, он выходит в топ-5 новостей и держится там в зависимости от интереса журналистов и читателей.

Важно понимать еще вот что: «Яндекс Новости» освещают событие по факту. Событие происходит, о нем начинают писать, оно выходит в топ. Навальный писал о лжи новостного агрегатора за два часа до начала митингов в Москве и Петербурге. Новости о не существующем пока мероприятии просто не могли выбиться в главные новости. Сообщения о региональных акциях пробивались в топы регионального «Яндекса», но не имели того веса или масштаба, чтобы заинтересовать федеральные СМИ.

«Это стандартная политика в поведении Навального — нагнетать, истерить, обвинять во всех своих ошибках власть, неугодных людей. Я недавно проводил расследование на предмет ботов в его аккаунте в Twitter. Оказалось, что у Навального в аккаунте их почти 70 процентов. Он такой явный лидер по количеству ботов. Боты – аккаунты, позволяющие недобросовестным блогерам «накручивать» аудиторию. Да, боты есть у любого популярного и публичного человека, но у Навального их число просто зашкаливает», — комментирует в беседе с ФАН независимый политический аналитик Руслан Осташко.

По его словам, у самого блогера формируется ощущение, что эти цифры в Интернете (количество просмотров, лайков, комментарии в YouTube) реальны, что это все реальные люди, которые за ним стоят.

«И, возможно, он реально начинает верить, что мир вертится вокруг него. Любое отсутствие упоминания в СМИ, его активности, не замечания его крупными федеральными политиками воспринимается как политическое давление и чувство страха режима. Навальный пытается давить на «Яндекс», хотя новости публиковались, пресс-служба прилагала скриншоты», — продолжает эксперт ФАН.

Это нормальная для Навального тактика, к нему нужно относиться спокойно и не поддаваться на провокации. О нем слишком много говорят в СМИ.

«Особенно в сравнении с той реальной поддержкой, которую он имеет. Условно говоря, если сравнить сопоставимое число сторонников Навального и лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, то последний в СМИ появляется намного реже. То есть СМИ создают Навальному образ популярного человека, которым он на самом деле не является», — добавляет Осташко.

Возможно, Навальный врал от бессилия, прекрасно понимая ситуацию. На митинги пришло меньше людей, чем он рассчитывал — даже после провокационного переноса акции в той же Москве с проспекта Сахарова на Тверскую. И потому нужно было обвинить кого-то в провале.

По факту Навальный просто хотел использовать празднование Дня России, чтобы «нарастить» число людей, которые пришли на его митинг. И недаром количество участников протестного мероприятия оказалось столь малым. Даже подростки, которых блогер пытается зомбировать, перестают верить его обещаниям решить насущные проблемы, вставшие перед народом России. Даже подростки понимают, что активность Навального сводится к политическому самопиару, а вовсе не направлена на решение тех самых проблем, которые по факту и так решаются государством.