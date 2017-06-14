Сторонницы ИГ готовили самоподрыв при теракте в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 14 июня. Обвиняемые в подготовке теракта в Ростове-на-Дону Татьяна Карпенко и Наталья Гришина пытались склонить третью фигурантку уголовного дела к совершению самоподрыва, заявила сторона обвинения на слушании в Северо-Кавказском окружном военном суде.

Двух фигуранток будут судить за попытку устроить теракт в ТЦ в 2015-2016 годах, а также за содействие террористической деятельности и склонение лица к совершению подрыва. Подсудимые не признают свою вину. «Карпенко определила роль Семеновой как непосредственного исполнителя террористического акта путем самоподрыва», — заявила обвинитель Виталина Чуркова.

По словам третьей фигурантки уголовного дела Виктории Семеновой, заключившей досудебное соглашение, ее склоняли к совершению самоподрыва. Следствие полагает, что Карпенко и Гришина являются сторонницами запрещенной в России террористической группировки ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.