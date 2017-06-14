США платят, а Киев тратит: Вашингтон усомнился в решимости властей Украины реализовать реформы

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 14 июня. Правительственное Агентство США по международному развитию отчиталось в реализации украинских реформ на деньги США и Евросоюза.

По данным агентства США Киев не реализовал целый ряд реформ, на которые регулярно и щедро выделяются бюджетные деньги Евросоюза и Штатов. Нововведения, на которые надеются западные партнеры Киева, направлены на борьбу с коррупцией, реформирование системы финансового управления и модернизацию избирательной системы. С украинскими властями согласована реализация 18 реформ.

Агентство отмечает, что только за прошлый год организация выделила Киеву около 25 миллионов долларов на киевские проекты, но коррупция так и не побеждена, избирательная и финансовая системы остались практически без изменений, пишет RT. Отмечается, что, в соответствии с опросом международной общественной организации, сами украинцы не видят решения коррупционной проблемы в стране.