Ограничение на продажу алкоголя введут в Москве в связи с Кубком конфедераций

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Москва, 14 июня. Будущие выходные в российской столице будет введено ограничение на продажу алкогольной продукции. Кроме того, проблематично будет купить и лимонады в стеклянных бутылках.

На эти меры власти Москвы идут из-за проводимого в городе матча Кубка конфедераций ФИФА-2017. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности. В радиусе двух километров от стадиона «Спартак», где пройдет встреча команд Камеруна и Чили, накануне матча и в день его проведения спиртное (в том числе и пиво) нельзя будет продавать ни в одном магазине. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэрии города.

Запрет будет действовать с 00.00 часов субботы, 17 июня, до окончания воскресенья, 18 июня.