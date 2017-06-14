Ограничения на полеты во время Кубка конфедераций не сказались на числе самолетов в небе

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Санкт-Петербург, 14 июня. После двух недель ограничения полетов количество летательных аппаратов не уменьшилось.

Как сообщил ФАН источник в «Аэронавигации», за две недели ограничения воздушного пространства в четырех регионах страны в связи с проведением Кубка Конфедераций — 2017 количество летательных аппаратов в воздухе даже увеличилось.

Как уже сообщалось ранее, в ста километрах от Сочи, Казани, Петербурга и Москвы запрещены все полеты, кроме рейсовых самолетов, санавиации, и МЧС. Но для тех, кто хочет произвести вылет, необходимо получить разрешение у межведомственного штаба.

Как удалось выяснить, на данный момент межведомственный штаб, занимающийся охраной порядка, давал разрешение всем, кто делал аналогичные запросы. Количество самолетов увеличилось, особенно в Татарстане и Сочи. Это также связано с началом опыления сельхозугодий.