Глухонемой из Волгоградской области признался, что 2 года назад убил приятеля

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Серафимович, 14 июня. Следователи города Серафимович устанавливают обстоятельства гибели мужчины, скелет которого обнаружили на территории частного домовладения. Эксперты установили, что смерть была насильственной. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», а потенциальный подозреваемый уже мертв.

При осмотре останков криминалисты зафиксировали вдавленный перелом височной и затылочной костей, а на лице – перелом скуловой кости. Установлено, что останки обнаружены на территории нежилого дома, который раньше принадлежал глухонемому мужчине, скончавшемуся несколько месяцев назад. При опросе соседей стало понятно, что именно он – вероятный фигурант.

«Вплоть до смерти инвалида за ним ухаживала соседка, которой мужчина, как смог, рассказал, что в 2015 году убил своего приятеля и закопал в своем дворе. Тогда женщина не поверила словам своего подопечного и поэтому не стала сообщать в правоохранительные органы», — сообщили в региональном Следственном управлении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. В частности, специальная генетическая экспертиза поможет установить личность убитого. Для этой же цели тщательно анализируются и базы данных пропавших без вести людей.