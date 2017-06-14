Два региона России получили «облегченный» режим по оружию перед Кубком конфедераций

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Москва, 14 июня. В связи с вступлением в силу Указа Президента №202 от 09.05.2017 в четырех регионах страны, где пройдут соревнования Кубка Конфедераций — 2017, введен запрет на оборот и ношение любого оружия.

Как стало известно ФАН, однако Росгвардия дала послабление для двух регионов — данный запрет не коснется Ленинградской и Московской областей, хотя ранее предполагалось, что они тоже попадут «под раздачу», так как находятся слишком близко к столицам, а границы слишком размыты.

Таким образом, если в Петербурге у станции «Гражданский проспект» нельзя переносить официально зарегистрированный травматический пистолет, то у станции «Девяткино» уже можно, поскольку номинально это уже территория Всеволожского района.