Трое налетчиков украли телефоны из московского салона связи на 400 тыс. рублей

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Москва, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех злоумышленников, который украли восемнадцать дорогих телефонов из салона сотовой связи на юге российской столицы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба городского главка министерства внутренних дел.

Трое злоумышленников зашли в салон, расположенный в Шипиловском проезде в Москве, у одного из налетчиков был пистолет. Грабители потребовали, чтобы находящиеся в помещении люди легли на пол, затем разбили витрины и украли восемнадцать телефонов.

Общий ущерб составил 400 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Полицейские задержали двух подозреваемых, их отправили под стражу. Третьего в настоящее время ищет полиция.