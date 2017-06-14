Трое налетчиков украли телефоны из московского салона связи на 400 тыс. рублей
Москва, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех злоумышленников, который украли восемнадцать дорогих телефонов из салона сотовой связи на юге российской столицы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба городского главка министерства внутренних дел.
Трое злоумышленников зашли в салон, расположенный в Шипиловском проезде в Москве, у одного из налетчиков был пистолет. Грабители потребовали, чтобы находящиеся в помещении люди легли на пол, затем разбили витрины и украли восемнадцать телефонов.
Общий ущерб составил 400 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Полицейские задержали двух подозреваемых, их отправили под стражу. Третьего в настоящее время ищет полиция.