В Донбассе вспыхнули искры большой войны: боец ДНР рассказал о роли Запада в конфликте

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Донецк, 14 июня. Вооруженный конфликт в Донбассе является началом большой войны Запада и Руси, заявил воюющий на стороне Донецкой народной республики ополченец с позывным «Фидель».

Фидель убежден, что Донбасс является форпостом многовекового противостояния Руси и Запада. Он отметил, что развязанный конфликт в регионе направлен против России.

«Вопрос стоит о выживании, и война коснется каждого, но это, к сожалению, мало кто пока понимает, — цитирует Фиделя «Аргументы и факты». — Россию обложили базами НАТО со всех сторон, фитиль уже тлеет, а на Донбассе лишь вспыхнули искры грядущей большой войны».

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь из танков и артиллерии по 19 населенным пунктам ДНР.