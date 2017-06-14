Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
В Донбассе вспыхнули искры большой войны: боец ДНР рассказал о роли Запада в конфликте
Triangle Created with Sketch.

В Донбассе вспыхнули искры большой войны: боец ДНР рассказал о роли Запада в конфликте

12:08  14 Июня 2017
241

В Донбассе вспыхнули искры большой войны: боец ДНР рассказал о роли Запада в конфликте

Донецк, 14 июня. Вооруженный конфликт в Донбассе является началом большой войны Запада и Руси, заявил воюющий на стороне Донецкой народной республики ополченец с позывным «Фидель».

Фидель убежден, что Донбасс является форпостом многовекового противостояния Руси и Запада. Он отметил, что развязанный конфликт в регионе направлен против России.

«Вопрос стоит о выживании, и война коснется каждого, но это, к сожалению, мало кто пока понимает, — цитирует Фиделя «Аргументы и факты». — Россию обложили базами НАТО со всех сторон, фитиль уже тлеет, а на Донбассе лишь вспыхнули искры грядущей большой войны».

В Донбассе вспыхнули искры большой войны: боец ДНР рассказал о роли Запада в конфликте

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь из танков и артиллерии по 19 населенным пунктам ДНР.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть