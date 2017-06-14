Сирия сегодня: САА отступила под натиском ИГИЛ, полиция в Алеппо, артиллерия США

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Сирия, 14 июня. Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена отступить в ходе ожесточенных боестолкновений с боевиками террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). В Алеппо появилось восемь районных отделений полиции. Соединенные Штаты перебросили на военную базу «Ат-Танф» дальнобойную артиллерию. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Битва с ИГИЛ*

В ходе ожесточенных боестолкновений боевики «Исламского государства»* провели контрнаступление на позиции Сирийской арабской армии. Контратака террористов прошла в направлениях Мабуга, Итрия, Шейх Хилал. В ходе столкновения правительственные силы были вынуждены отступить.

Как ранее передавала Газета.ru, ссылаясь на военного эксперта Андрея Кошкина, подразделениям сирийской армии ни в коем случае нельзя допустить потерю стратегически важных территорий.

США стягивают артиллерию

Как заявил сотрудник Пентагона полковник Райан Диллон, Соединенные Штаты увеличили свое присутствие на территории Сирийской Арабской Республики (САР), перебросив из Иордании ракетные установки большой дальности на используемую американцами базу «Ат-Танф». Он отметил, что Штаты готовы к любой угрозе со стороны проправительственных сил (иранские добровольческие формирования и «Хезболла»), которые поддерживают официальный Дамаск.

По словам Диллона, Соединенные Штаты, перебросив дополнительные единицы вооружения, обезопасили себя от ответных действий союзников Башара Асада. Концентрация проправительственных сил неподалеку от базы вызывает у американцев тревогу.

Отметим, что после ударов авиации международной антитеррористической коалиции по позициям проправительственных сил иранские ополченцы окружили «Ат-Танф» сетью блокпостов. По сообщениям американских военных, они стягивают артиллерийские установки.

Ранее артиллерийские системы HIMARS, которые переброшены из Иордании, уже использовались на севере страны. Применяя их, американцы поддерживали курдские формирования против боевиков «Исламского государства».

Полиция в Алеппо

Как заявил начальник одного из воссозданных полицейских участков Эмиль Насар, в Восточном Алеппо, который ранее был освобожден от боевиков незаконных вооруженных формирований, возобновили свою работу восемь районных отделений полиции. Он отметил, что они круглосуточно несут службу. Среди стандартных обязанностей — борьба с мелкой преступностью, патрулирование улиц города, противодействие мародерам.

По словам Насара, в Алеппо на сегодняшний день относительно спокойно. Однако правоохранительные органы находятся в состоянии повышенной готовности. В городе возможны теракты боевиков из «спящих ячеек» «Исламского государства».

По словам мирных жителей Сирии, наряды полиции на улицах города придают уверенности и спокойствия местным лавочниками и торговцам. Практически прекратились случаи воровства.

Насар отметил, что с начала июня в Восточной части Алеппо восстановили свою работу отделы полиции, работа которых была прекращена ранее террористами. В настоящий момент идет восстановление пунктов правопорядка в освобожденном от боевиков городе.

* Организация запрещена на территории РФ.