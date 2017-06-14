Пресс-нонсенс: Крым законно посетить сложно, но не осторожно

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Украинское законодательство требует, чтобы иностранцы въезжали на полуостров по спецразрешению и только через пограничные КПП, но многие журналисты, блогеры и туристы беспрепятственно попадают в Крым на пароме или самолете из других регионов России. Нарушители, как правило, попадают в базу данных сайта «Миротворец», но это почему-то никого не останавливает.

Многие граждане Украины и России, в том числе известные всему миру люди, не успевают изучать диктуемые новейшей политикой законы, отчего происходят досадные недоразумения и неприятные сюрпризы.

Например, не все еще поняли, что сейчас нельзя въехать в Крым со стороны Российской Федерации, а выехать через украинский пункт пропуска. С точки зрения украинского законодательства, такое пересечение крымской границы считается недопустимым. Запрет касается и передвижений на самолете. Если украинские власти расценят нарушение границы как попытку навредить целостности государства, невинный вояж может обернуться восьмилетним тюремным сроком.

Российская певица Юлия Самойлова, посетившая в 2015 году Керчь с концертом, спустя два года оказалась в центре масштабного скандала и не попала на «Евровидение 2017», так как ей запретили въезд в Украину. Сама певица утверждает: она даже не подозревала, что нарушает украинское законодательство и не была готова к последствиям.

Кроме Юлии Самойловой, за посещение Крыма черный список в базе данных сайта «Миротворец», представляющего организацию с громким названием «Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка», уже пополнили Юрий Куклачев, Дима Билан, Дмитрий Харатьян, Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Татьяна Липницкая (Бьянка), Карен Шахназаров, Стивен Сигал, Александр Маршал, Михаил Боярский, Григорий Лепс и многие другие.

Показательна скандальная история с московским журналистом и блогером Евгением Левковичем, угодившим в базу «Миротворца». На своей странице в Facebook он сообщил о намерении посетить Крым с целью подготовки репортажа для портала Russia Beyond The Headlines. Сайт публикует новости и статьи о России для иностранных читателей. В своем анонсе Левкович просил откликнуться «тех людей (пусть и немногочисленных), которые по-прежнему идентифицируют себя как граждане Украины и отождествляют себя только с Украиной» и готовы «рассказать о сложностях, с которыми они сталкиваются после аннексии».

Поздравляем, вы преступник

Посыл Левковича казался вполне проукраинским. Блогер, кстати, известен своей поддержкой Майдана-2014 и критикой внешней политики российского руководства. Поэтому он явно надеялся на сочувствие украинской публики. Внезапно один из френдов задал Левковичу вопрос, как он собирается попасть в Крым. Видимо, не чувствуя подвоха, тот ответил, что прилетит самолетом из Москвы. Это вызвало резкую реакцию именно той категории пользователей, к которой апеллировал своими постами журналист.

«Поздравляю, Вы в базе, как нарушитель правил пересечения украинской границы», - сообщила ему киевлянка Ольга Лимарова.

«Официальным журналистом на территории чужого государства, без его согласия, ты быть не можешь. Следовательно, ты едешь как преступник, незаконно пересекающий территорию чужого, суверенного государства. Не советую так поступать», - еще более резко высказался активист оппозиционного движения «Солидарность» из Краснодара Виктор Чириков.

Левкович этим предупреждениям значения не придал, поэтому был шокирован, когда, вернувшись из Крыма в Москву, обнаружил, что внесен в черный список сайта «Миротворец».

«Известный сайт, на котором, в частности, выкладывают домашние адреса российских террористов, донбасских сепаратистов и просто неугодных украинской власти граждан, некоторых из которых, как Олеся Бузину, потом тупо убивают возле подъезда. Мой домашний адресок теперь там тоже вывешен», - так отреагировал Левкович на действия сотрудников ресурса, созданного по инициативе депутата Верховной рады Украины Антона Геращенко.

На своей страничке в Facebook он негодовал, писал, что поехал в Крым, чтобы «взять интервью у тех украинцев и крымских татар, которые подвергаются в Крыму прессингу ФСБ», и вспоминал, как участвовал в акциях «против оккупации Крыма и военной операции России в Донбассе». Вместо благодарности со стороны украинцев, на которую, видимо, рассчитывал либеральный журналист, он получил место в черном списке. «Я рад стать «врагом» такой Украины», - резюмировал Левкович.

Иностранцам – только по спецразрешению

Вокруг чего же разгорелся весь этот сыр-бор? 4 июня 2015 года Кабинет министров Украины принял постановление, определяющее «Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Внушительная часть этого документа посвящена иностранным гражданам, которые хотят посетить Крым.

Украинское законодательство требует, чтобы все иностранцы въезжали на территорию полуострова исключительно через пункты пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар». Въезд для лиц, которые не являются украинскими гражданами, в том числе журналистов, адвокатов, представителей правозащитных организаций возможен только по специальному разрешению, которое выдается Государственной миграционной службой. Основанием для выдачи соответствующего спецразрешения, кроме проживания, либо наличия родственников и/или собственности на территории полуострова, может являться только «необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины» (часть 5, пункта 21).

На практике это выглядит следующим образом. Иностранный журналист должен получить письмо-согласование в министерстве информационной политики Украины, отправиться с этими документами в ГМС и прождать пять дней для получения спецпропуска, в выдаче которого ему могут и отказать при отсутствии установленных оснований. При этом у журналистов нет возможности подать документы через консульства и дипломатические представительства Украины в других странах.

Надо сказать, что украинские правозащитники давно и безрезультатно протестуют против столь жестких ограничений на поездки журналистов в Крым. Так, Украинский Хельсинский союз по правам человека, неоднократно называл эти меры дискриминационными и препятствующими выполнению журналистами своих обязанностей. Согласны с необходимостью упрощения процедуры въезда и в министерстве информационной политики Украины, но громкие заявления пока не вылились в законодательные инициативы.

При этом, как полагает директор Крымского департамента «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, не может быть и речи о том, чтобы разрешить иностранным журналистам въезд в Крым с российской территории, поскольку, по его мнению, это шаг к размыванию санкций против России.

В облет санкций

Пока украинские чиновники решают, стоит ли смягчать процедуру допуска иностранцев в Крым, многие предпочитают более простой путь доступа на полуостров: паромом через Керченский пролив или одним из российских авиарейсов. Причем его считают более удобным не только российские журналисты, но и граждане стран дальнего зарубежья, а также представители международных правозащитных организаций.

В прямом эфире мартовского выпуска программы «Деньги» на телеканале «Дождь» один из ее ведущих Вячеслав Ширяев рассказал о том, что он приехал на полуостров через Керченский пролив с целью пообщаться с представителями крымского бизнеса, которые, по его словам недовольны изменениями, произошедшими в Крыму за последние три года.

Не стал спрашивать разрешения украинских властей и корреспондент журнала New Yorker Джошуа Яффа, который также сотрудничает с такими авторитетными СМИ как Bloomberg, Businessweek, The Economist. Флагман российской либеральной журналистики «Новая газета» держит в Севастополе собственного корреспондента Ивана Жилина, который в 2015 году специально приехал на полуостров. Несмотря на санкции в отношении Крыма со стороны британских властей, здесь работает корреспондент русской службы ВВС Давид Аксельрод.

В прошлом году в Крыму авиарейсом из Москвы побывал директор московского офиса Amnesty International Сергей Никитин. Он встречался с уполномоченным по правам человека Людмилой Лубиной, журналистами, общественниками с целью мониторинга ситуации с правами человека в Крыму. При этом его коллега из киевского офиса Amnesty, с которым они работали вдвоем, прибыл на полуостров через украинский пункт пропуска.

Показательно, что в Amnesty прекрасно знают о том, что «въезд в Крым через Россию сейчас является на Украине уголовным преступлением», но призывают не считать такие визиты «признанием изменившегося статуса Крыма и нарушением территориальной целостности Украины».

Нарушать нельзя не нарушать

При этом правозащитники констатируют, что с одной стороны они не могут легально посещать Крым из-за «необходимости получать разрешение на въезд от российских властей», а с другой поездки невозможны «из-за условий, выдвигаемых Украиной». Таким образом, Крым сегодня стал регионом, где каждый журналист, работает ли он здесь постоянно, или приезжает в командировку, вынужден хотя бы немного нарушить чьи-нибудь законы. А это всегда чревато попаданием в какой-нибудь очередной черный список.

Есть вариант: не ездить в Крым, не освещать реальную жизнь полуострова и оставаться законопослушным гражданином. Тогда нарушаются права других граждан разных стран на получение полноценной, достоверной информации, а журналист лишен возможности выполнять свой профессиональный долг. Чем жертвовать и как расставлять приоритеты? И кому нужны законы, которые можно массово и безнаказанно нарушать?