МЧС пообещало петербуржцам штормовой северный ветер и дожди

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Санкт-Петербург, 14 июня. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу объявило штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. В прибрежных районах его порывы могут достигнуть 15 м/с.

«14 июня в Санкт-Петербурге ожидается северный ветер 8–13 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с», — приводит «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» сообщение ведомства.

Сегодня в Северной столице ожидается до 15 градусов тепла, возможен дождь. В четверг, по прогнозам синоптиков, погода наладится. В городе потеплеет до +17 градусов, однако ветер сохранится. Осадки 15 июня не прогнозируются.