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Общество
МЧС пообещало петербуржцам штормовой северный ветер и дожди
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МЧС пообещало петербуржцам штормовой северный ветер и дожди

12:08  14 Июня 2017
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МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом северном ветре

Санкт-Петербург, 14 июня. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу объявило штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. В прибрежных районах его порывы могут достигнуть 15 м/с.

«14 июня в Санкт-Петербурге ожидается северный ветер 8–13 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с», — приводит «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» сообщение ведомства.

Сегодня в Северной столице ожидается до 15 градусов тепла, возможен дождь. В четверг, по прогнозам синоптиков, погода наладится. В городе потеплеет до +17 градусов, однако ветер сохранится. Осадки 15 июня не прогнозируются.

Алексей Громов
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