Сирия: Как газовые поля Пальмиры сдерживают постоянные атаки ИГ, которые будут только усиливаться

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Похоже, операция сил возглавляемой США международной коалиции в Ракке против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) преследует не только те цели, о которых официально заявляет Запад.

Изначально, атакуя Ракку, американцы «выпустили» ИГИЛ. Вероятно, именно это и входило в их планы. Вполне возможно, чтобы конечная цель состоит именно в том, чтобы раздробить Сирию.

Эксперты неоднократно отмечали, что США и их союзники больше всего заинтересованы в раздробленной нестабильной Сирии, что позволило бы западным компаниям беспрепятственно наживаться на ресурсах этой страны, в частности, на сирийской нефти и газе. Похоже, одна из задач коалиции «освободить» силы ИГИЛ для атаки на нефтегазовые месторождения под Пальмирой. Возможно, этот план преследует цель создать формальный повод для будущих попыток США и их союзников из так называемой оппозиции взять под контроль богатые нефтью районы, использовав как прикрытие борьбу против ИГИЛ.

Эту достаточно обоснованную догадку подтверждает последняя информация из района Пальмиры. Так, утром 14 июня стало известно, что прибывающие из Ракки террористы ИГИЛ атаковали силы сирийской правительственной армии и ополченцев с пяти направлений в окрестностях холма Аль-Савана к северо-западу от Пальмиры с использованием «джихад-мобилей». Сообщается, что в этом районе идут ожесточенные бои за контроль над газовыми месторождениями.

Как ранее сообщали корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий, несколько последних суток террористы наносили точечные удары по позициям Сирийской арабской армии (САА) и ополченцев в районах нефтяных и газовых месторождений под Пальмирой.

Утренний удар беспилотников и артиллерии ИГИЛ по месторождениям подтвердил худший из возможных сценариев. При помощи нескольких БПЛА террористы сбросили на нефтегазовые поля у северной границы месторождения «Хайян» несколько малогабаритных самодельных зажигательных снарядов, что спровоцировало сильный пожар. Вслед за бомбардировкой последовал минометный и гаубичный обстрел скважин. В настоящее время бои продолжаются.

Сирийские источники ФАН сообщают, что ИГИЛ пытается сконцентрировать под Пальмирой группировку до десяти тысяч боевиков, чтобы, взяв штурмом газовые поля, прорваться к ливанской границе. Для этих целей террористы планируют, закрепившись на газовых полях, перерезать снабжение по жизненно важной трассе Хомс-Пальмира, отбросить сирийскую армию сперва к Хомсу, а затем и к Ливану, тем самым разрезав Сирию пополам.

Как ранее сообщали источники ФАН, отряды ИГИЛ, прибывающие из Ракки, а также из-под иракского Мосула (где, напомним, также идет операция сил коалиции), хорошо вооружены, в том числе оружием американского производства. В результате атак террористов недавно потушенные и восстановленные газовые и нефтяные скважины снова горят, что чревато новым энергетическим коллапсом в Сирии, хотя из Дамаска и поступают утешительные реляции, что электроснабжение в стране восстановлено чуть ли не в довоенном объеме. Однако энергетические проблемы могут усугубиться еще серьезнее, если террористы ИГ возьмут газовые поля под свой контроль.

Кто виноват, и что делать? Правительству Сирии давно намекали, что для того, чтобы противостоять ИГИЛ, нужно не рассчитывать на то, что за сирийскую армию все будет делать Россия и другие союзники Дамаска, а навести порядок в своих вооруженных силах, в том числе объявить мобилизацию в тех районах, которые контролируются администрацией президента Башара Асада.

Однако, как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, в настоящий момент объявить мобилизацию в Сирии не представляется возможным. У востоковеда также вызывают серьезные сомнения официальные утверждения, что гражданская война в Сирии уже закончена.

«Мобилизация в Сирии не объявлена и объявлена не будет, — отметил Сатановский. — Мы с вами об этом говорили много раз — у Асада нет шансов на мобилизацию, вот и все».

На вопрос, почему мобилизация невозможна даже перед лицом национальной катастрофы и угрозы со стороны ИГИЛ, эксперт ответил так: «Вы не в Советском Союзе. Это Ближний Восток, это Сирия, там идет гражданская война. О какой мобилизации вы говорите?»