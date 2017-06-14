Москвичей предупредили об аномально низком давлении

В Избранное

Скопировать

Москва, 14 июня. Новый рекорд атмосферного давления установили в российской столице 13 июня, сообщает региональное Метеобюро.

По информации синоптиков, на метеостанции ВДНХ показания барометра упали до отметки 731,3 мм ртутного столба. До этого рекорд минимального атмосферного давления в столице был установлен 13 июня 1982 года. Тогда отметка показывала 731,4 мм ртутного столба.

Отметим, что в среду атмосферное давление в российской столице по-прежнему останется аномально низким. Утром показатель составил 731,5 мм ртутного столба. Сейчас атмосферное давление на 15 единиц ниже нормы. Это в первую очередь может сказаться на состоянии здоровья метеочувствительных москвичей, сообщает «Утро.ру».