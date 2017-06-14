Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Москвичей предупредили об аномально низком давлении
Triangle Created with Sketch.

Москвичей предупредили об аномально низком давлении

12:04  14 Июня 2017
492

Москвичей предупредили об аномально низком давлении

Москва, 14 июня. Новый рекорд атмосферного давления установили в российской столице 13 июня, сообщает региональное Метеобюро.

По информации синоптиков, на метеостанции ВДНХ показания барометра упали до отметки 731,3 мм ртутного столба. До этого рекорд минимального атмосферного давления в столице был установлен 13 июня 1982 года. Тогда отметка показывала 731,4 мм ртутного столба.

Отметим, что в среду атмосферное давление в российской столице по-прежнему останется аномально низким. Утром показатель составил 731,5 мм ртутного столба. Сейчас атмосферное давление на 15 единиц ниже нормы. Это в первую очередь может сказаться на состоянии здоровья метеочувствительных москвичей, сообщает «Утро.ру».

#москва #давление
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть