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Новости Сирии
Сирия: базу ВМФ РФ «Тартус» охраняют боевые пловцы Черноморского флота
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Сирия: базу ВМФ РФ «Тартус» охраняют боевые пловцы Черноморского флота

11:47  14 Июня 2017
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Сирия: базу ВМФ РФ «Тартус» охраняют боевые пловцы Черноморского флота

Москва, 14 июня. Базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе патрулируют боевые пловцы Черноморского флота из отряда противодиверсионных сил и средств, сообщил осведомленный источник.

Корабли ВМ РФ охраняются боевыми пловцами Черноморского флота, которые обеспечивают  противодиверсионную защиту судов, находящихся в Тартусе. На сирийской базе работают на ротационной основе минеры, инженеры, разведчики, отрабатывается целый комплекс мероприятий, начиная от противодиверсионного и противоминного охранения кораблей. Также представители Черноморского флота обеспечивают нужды разведки побережья, куда потенциально может высадиться противник. По словам источника, данные группы получают реальный боевой опыт в Средиземноморье.

Ирина Селезнева
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