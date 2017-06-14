Сирия: базу ВМФ РФ «Тартус» охраняют боевые пловцы Черноморского флота

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Москва, 14 июня. Базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе патрулируют боевые пловцы Черноморского флота из отряда противодиверсионных сил и средств, сообщил осведомленный источник.

Корабли ВМ РФ охраняются боевыми пловцами Черноморского флота, которые обеспечивают противодиверсионную защиту судов, находящихся в Тартусе. На сирийской базе работают на ротационной основе минеры, инженеры, разведчики, отрабатывается целый комплекс мероприятий, начиная от противодиверсионного и противоминного охранения кораблей. Также представители Черноморского флота обеспечивают нужды разведки побережья, куда потенциально может высадиться противник. По словам источника, данные группы получают реальный боевой опыт в Средиземноморье.