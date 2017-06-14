Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Боевики ИГИЛ остановили наступление САА на востоке провинции Хама
Triangle Created with Sketch.

Боевики ИГИЛ остановили наступление САА на востоке провинции Хама

11:48  14 Июня 2017
1212

Боевики ИГИЛ остановили наступление САА на востоке провинции Хама

Акербат, 14 июня. Правительственные войска Сирии атаковали позиции «Исламского государства»* в районе города Акербат.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о продолжении полномасштабной операции по зачистке Хамы от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Ударная группировка войск ВС САР в регионе насчитывает до 700 бойцов.

Боевики ИГИЛ остановили наступление САА на востоке провинции Хама

Танковые подразделения, артдивизион и силы спецназа атаковали город Акербат контролируемый «Халифатом» с трех флангов. В первом столкновении военным удалось уничтожить 25 боевиков и две «тачанки» террористов. После этого под шквальным огнем правительственным войскам пришлось отступить на исходные позиции. Дальше развить наступление не удалось.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #хама #игил #саа #вс сар #акербат
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть