Боевики ИГИЛ остановили наступление САА на востоке провинции Хама

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Акербат, 14 июня. Правительственные войска Сирии атаковали позиции «Исламского государства»* в районе города Акербат.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о продолжении полномасштабной операции по зачистке Хамы от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Ударная группировка войск ВС САР в регионе насчитывает до 700 бойцов.

Танковые подразделения, артдивизион и силы спецназа атаковали город Акербат контролируемый «Халифатом» с трех флангов. В первом столкновении военным удалось уничтожить 25 боевиков и две «тачанки» террористов. После этого под шквальным огнем правительственным войскам пришлось отступить на исходные позиции. Дальше развить наступление не удалось.

* Организация запрещена на территории РФ.