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Технологии
Японские компании создадут конкурента американской GPS
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Японские компании создадут конкурента американской GPS

15:55  14 Июня 2017
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Японские компании создадут конкурента американской GPS

Токио, 14 июня. Четыре японские компании объединят усилия по созданию системы, которая станет конкурентом американскому глобальному спутниковому позиционированию GPS, заявили представители пресс-службы корпорации Hitachi Zosen, одного из разработчиков японской версии.

Создатели намерены задействовать в работе японскую космическую систему. Инновация должна дополнить систему PS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению экспертов, это позволит точно определять необходимые координаты.

Hitachi Zosen рассчитывает получить доступ к нацспутникам «Митибики». На орбите Земли находятся уже два таких, весной следующего года их количество увеличится в два раза, передает газета «Известия».

Японские компании создадут конкурента американской GPS

Ранее группа японских ученых заявила об обнаружении «снега» на Марсе современными посадочными аппаратами и космическими зондами.

Катерина Тимошенская
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