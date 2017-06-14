Политолог об ответе Путина на скандальное заявление Клинтон: Россия не опускается до брани
Москва, 14 июня. Позиция России в диалоге с Западом сильна и уверенна. Это еще раз доказал президент РФ Владимир Путин, весьма спокойно и сдержанно отреагировав на скандальные заявления претендовавшей на звание хозяйки Белого Дома Хиллари Клинтон, которая сравнила российского лидера с Адольфом Гитлером.
Такого мнения придерживается кандидат исторических наук, заместитель директора института истории и политики МГУ Владимир Шаповалов.
«Россия традиционно придерживалась высокого уровня политической культуры, предпочитая оперировать в диалоге цифрами и фактами, не опускаясь до экспрессии и брани. Это прежде всего показатель открытости позиций и отсутствия страха перед демонстрирующим агрессивность партнером», — цитирует эксперта «Экономика Сегодня».
Напомним, в интервью, которое дал Путин известному режиссеру Оливеру Стоуну, глава российского государства выразил свое мнение относительно высказывания Клинтон.
«Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний», — заметил Путин.