«Правый сектор» составил список артистов, которым не даст выступать в Одессе

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Одесса, 14 июня. Бывший главарь одесского «Правого сектора»* (террористическая группировка запрещена в России) Сергей Стерненко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook список музыкантов и групп, выступления которых радикалы не допустят в городе.

Отметим, что в запрещенном списке есть не только российские представители шоу-бизнеса.

«Mozgi — это проект Потапа, который оголял ягодицы перед россиянами на премии RU.TV, но постоянно выступает в РФ. К ним же относятся и «Время и стекло», — сообщил он.

Кроме этого, в список попали Dj Smash и Basta, рэп-группа «Каспийский груз», украинские группы «Победа» и «Грибы», а также участник группы «5’nizza» Сергей Бабкин.

* Организация запрещена на территории РФ.