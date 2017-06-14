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Новости Сирии
Хама: боевики подвергли ракетному обстрелу христианский город Мхарде
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Хама: боевики подвергли ракетному обстрелу христианский город Мхарде

11:36  14 Июня 2017
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Хама: боевики подвергли ракетному обстрелу христианский город Мхарде

Мхарде, 14 июня. Боевики оппозиционных группировок обстреляли населенный пункт из «Градов».

Боевики «умеренной» оппозиции применили для обстрела христианского города ракетные системы залпового огня «Град», сирийский источник не уточняет точное количество выпущенных реактивных снарядов.

Хама: боевики подвергли ракетному обстрелу христианский город Мхарде

По сообщениям информационных агентств снаряды разорвались на территории местной электростанции, а также в пригородах населенного пункта. Ранее сообщалось, что для бомбардировки города Халфайя на востоке провинции Хама оппозиционеры использовали квадрокоптеры с самодельными взрывными устройствами.

#сирия #хама #град #мхарде
Алексей Громов
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