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Волочкова рассказала, как ее пытался отравить личный шофер
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Волочкова рассказала, как ее пытался отравить личный шофер

11:50  14 Июня 2017
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Волочкову опоил и обокрал личный шофер

Москва, 14 июня. Известную российскую балерину Анастасию Волочкову обманул личный шофер, который сначала втерся в доверие, а потом, по словам селебрити, «воровал ее миллионы».

Шофер Волочковой 41-летний Александр Скиртач, представившийся военным, втерся в доверие российской балерине. По словам таксиста, который работал под управлением ее личного водителя, Скиртач подсыпал Волочковой какие-то препараты, отчего селебрити себя чувствовала плохо.

Балерина заверила, что мужчина ей не только лгал, опаивал неизвестно чем, но и обворовывал.  «Сначала все было нормально, но потом друзья пожаловались, что мой водитель не довозил им подарки, — сказала Волочкова. Она оплатила похороны матери своего шофера, однако мама Александра была жива. Волочкова сказала, что Скиртач выманил у нее средства обманом, а еще не довозил до банка ее миллионные гонорары, пишет «Ридус».

Ирина Селезнева
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