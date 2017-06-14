Ученые: Шумы от аэропорта пагубно влияют на сердце

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Лондон, 14 июня. Международная группа ученых пришла к выводу, что здоровью людей, которые живут недалеко от аэропортов, может грозить серьезная опасность. По их мнению, шумы от двигателей самолетов негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и могут спровоцировать инсульт.

Греческие, нидерландские и британские специалисты привлекли к масштабному исследованию 420 человек, которые жили в районе международного аэропорта Афин. Почти половина участников исследования днем испытывала на себе воздействие звука громкостью свыше 55 децибел, ночью этот показатель снижался до 45 децибел.

За девять лет у 71 человека диагностировали сердечную аритмию, у 18 — сердечный приступ. По мнению специалистов, риск появления сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается в два раза с усилением громкости звука на 10 децибел. Поэтому в отдельных случаях проживание у аэропорта может обернуться преждевременной смертью, сообщает Лента.ру.