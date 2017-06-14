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Экономика
Названа причина отзыва с российского рынка более 4,5 тыс. авто Mazda 5
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Названа причина отзыва с российского рынка более 4,5 тыс. авто Mazda 5

12:11  14 Июня 2017
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Названа причина отзыва с российского рынка более 4,5 тыс. авто Mazda 5

Москва, 14 июня. Mazda Motor Rus отзывает с российского рынка свыше 4,5 тыс. машин Mazda 5, проданных с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года включительно из-за вероятности отказа подушек безопасности. Об этом в среду сообщает Росстандарт. 

Как оказалось, отзыв авто связан с некачественными подушками безопасности. 

«Установленный как аксессуар выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и шторка безопасности могут не сработать в случае бокового столкновения, если при установке выключателя технические параметры конфигурации авто не обновлялись», — следует из сообщения.

Данные транспортные средства пройдут тщательную проверку, после чего удастся установить: необходим ли ремонт автомобиля или нет, добавили в ведомстве. 

Отмечается, что ремонт будет выполняться за счет компании. 

#авто #mazda #росстандарт
Дана Балан
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